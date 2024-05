Was ist die Europa-Wahl?

Bei der Europa-Wahl vom 6. bis 9. Juni 2024 wählen Millionen Menschen ihre Vertreter. Die blaue Flagge ist das Zeichen für die EU. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Europa-Wahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt.

Dann wählen Menschen in 27 Ländern in Europa.

Die Menschen wählen ihre Vertreter für das Europäische Parlament.

In Deutschland wählen 65 Millionen Menschen.

In ganz Europa wählen mehr als 350 Millionen Menschen.

Was ist die EU?

In Deutschland leben wir in einer Demokratie.

Demokratie bedeutet: Alle Menschen dürfen mitbestimmen, wie wir zusammen-leben.

In Europa haben 27 Länder eine Gruppe gebildet.

Diese Gruppe heißt: Europäische Union

Kurz gesagt heißt sie: EU

Auch Deutschland ist ein Teil der EU.

Das wichtigste Ziel der EU ist Frieden.

Es geht aber auch um Themen wie:

Wirtschaft

Geld

Sicherheit



Die EU-Länder arbeiten zusammen und helfen sich gegenseitig.

Die EU-Länder wollen gegenüber anderen Ländern als Gruppe auftreten.

Das Ziel: Zusammen sind die EU-Länder stärker.

Die Menschen in den EU-Ländern dürfen über die gemeinsamen Regeln mit-bestimmen.

Dafür gibt es alle 5 Jahre die Europa-Wahl.

Man sagt auch: EU-Wahl

Die EU-Wahl ist eine der größten demokratischen Wahlen der Welt.

Das Europäische Parlament

Bei der EU-Wahl bestimmen die Menschen, wer in das Europäische Parlament kommt.

Es heißt auch: Europa-Parlament oder EU-Parlament

In Deutschland hat jeder Wähler eine Stimme.

Mit dieser Stimme wählen Sie eine Partei.

Eine Partei ist eine Gruppe von Politikern mit ähnlichen Ansichten und Zielen.

Parteien stellen ihre Ansichten und Ziele in einem Wahl-Programm vor.

Wenn eine Partei viele Stimmen bekommt,

darf sie viele von ihren Mitgliedern in das EU-Parlament schicken.

Diese Mitglieder heißen dann Abgeordnete.

Die Abgeordneten treffen sich in zwei Städten in Europa: in Brüssel und in Straßburg.

Brüssel ist die Hauptstadt von Belgien.

ist die Hauptstadt von Belgien. Straßburg ist eine Stadt in Frankreich.

ist eine Stadt in Frankreich. Belgien und Frankreich sind Länder direkt neben Deutschland.

Abgeordnete kommen aus allen Ländern der EU.

Abgeordnete vertreten die Menschen aus ihrem Land.

Die Menschen wählen bei der EU-Wahl 720 Abgeordnete.

96 Abgeordnete kommen aus Deutschland.

Was passiert nach der Wahl?

Die gewählten Abgeordneten bilden Gruppen.

Man nennt das: Fraktionen

In Fraktionen sind Abgeordnete aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Parteien.

Die Abgeordneten in einer Fraktion haben ähnliche Ziele.

Die Abgeordneten wählen nach der EU-Wahl einen Chef für das Parlament.

Den Chef nennt man: Präsident oder Präsidentin

Aktuell ist die Präsidentin Roberta Metsola, aus dem kleinsten EU-Land Malta.

Die Abgeordneten entscheiden auch mit:

Wer wird Präsident von der EU-Kommission?

Die EU-Kommission ist so etwas wie die Regierung der EU.

Die EU-Kommission schlägt neue Gesetze vor.

Das EU-Parlament und die EU-Länder entscheiden mit über diese neuen Gesetze und Regeln.

Warum ist die EU-Wahl für Sie wichtig?

Die EU-Regeln gelten in Deutschland und in allen anderen EU-Ländern.

Zum Beispiel entscheidet das EU-Parlament mit:

Was ist für den Klima-Schutz in Europa am besten?

Wie können Menschen aus anderen Ländern nach Europa kommen und hier leben?

Welches Land bekommt wie viel Geld von der EU? Das nennt man Förder-Mittel .

. Wie viel Geld gibt die EU aus? Und für was? Das nennt man Haushalt.

Diese Themen haben auch Einfluss auf Ihr Leben und Ihren Alltag.

Darum ist die EU-Wahl auch für Sie wichtig.

Wählen Sie die Partei, die Ihre Meinung am besten vertritt.



Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.