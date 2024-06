Nach Tötung von Valeriia: Festnahme in Prag

Verdächtiger in Prag : Festnahme nach Tötung von Valeriia

14.06.2024 | 16:44 |

Festnahme in Tschechien: Nach dem Tötungsdelikt an einer Neunjährigen aus Sachsen hat die Polizei in Prag einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll bald überstellt werden.