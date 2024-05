Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024: Welche Partei passt zu mir?

35 Parteien treten in Deutschland zur Europawahl 2024 an. Alle haben die 38 Thesen für den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung beantwortet.

In 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union werden insgesamt 720 Abgeordnete fürs Europäische Parlament gewählt. Deutschland stellt mit 96 Abgeordneten die meisten. Da es bei der Europawahl am 9. Juni keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, haben auch kleinere der 35 antretenden Parteien eine Chance auf einen Sitz im EU-Parlament.

Nach dem schweren Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke am vergangenen Freitag in Dresden hat die Polizei nun vier Verdächtige ermittelt. Auch andere Politiker wurden bereits im Wahlkampf attackiert.

Ukraine, Volksabstimmungen, Klima als Themen im Wahl-O-Mat

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Europawahl haben alle 35 Parteien, die in Deutschland zur Wahl antreten, teilgenommen.