Was ist das EU-Parlament? Aufgaben, Aufbau und Fraktionen

Deutsche Abgeordnete gibt es in allen sieben Fraktionen. Die meisten Deutschen im EU-Parlament, insgesamt 30 Abgeordnete, gehören der Fraktion der Christdemokraten/Europäische Volkspartei (EVP) an. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Politikerinnen und Politiker der CDU CSU . Seit zehn Jahren ist der CSU-Politiker Manfred Weber Vorsitzender der größten Fraktion im EU-Parlament. Deutschland stellt in der EVP auch die meisten Abgeordneten. Die aktuelle Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, aus Malta gehört ebenfalls der EVP an.