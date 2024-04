Das Eurobarometer erhebt auch, welche Themen den Befragten am wichtigsten sind. Dabei zeigt sich: Die Menschen in Deutschland bewegen andere Dinge als in der EU . Die Themen "Demokratie und Rechtsstaat", "Zukunft Europas" und "Migration und Asyl" sind in Deutschland in den Top 5. EU-weit liegen diese Themen allerdings weiter hinten. Hier sind soziale Themen wie "Armut bekämpfen" und "Gesundheitswesen" wichtiger. Auch "Wirtschaft und Arbeitsplätze" sind im EU-Raum insgesamt wichtiger als in Deutschland.