Als eine der ersten nach Kriegsbeginn reiste EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die ukrainische First Lady Olena Selenska war in Straßburg zu Besuch genauso wie Julia Nawalnaja, die Witwe von Alexej Nawalny . Beim Thema Verteidigung hat das Parlament wenig zu sagen, was schon daran deutlich wird, dass der zuständige Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung nur ein Unterausschuss zu den Auswärtigen Angelegenheiten ist.