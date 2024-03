Viktor Orban und seine Politik: Eine Gefahr für Europa

Am ungarischen Nationalfeiertag, dem 15. März, wird besonders der Freiheitskampf der Ungarn 1848 gefeiert - eine Steilvorlage für Viktor Orban, der immer gern gegen den neuen "Unterdrücker" Brüssel schießt und auf neue rechtspopulistische Verbündete setzt. Südosteuropa-Experte Ulf Brunnbauer erklärt im Gespräch, wie Viktor Orban tickt - und welche Folgen eine Allianz mit Rechts sowie ein Trump-Sieg bei der US-Wahl 2024 für ganz Europa haben könnte.

Bislang schon. Als innenpolitisches Geschäftsmodell funktioniert das sehr gut. Aber die Konflikte mit der EU nehmen zu. Es sind ja viele Milliarden an Hilfsgeldern für Ungarn blockiert wegen der Rechtstaatsverstöße. Also vielleicht geht dieses Spiel auch nicht mehr allzu lange auf.

… wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung. Zudem hält er den Lehrstuhl für die Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg inne. Im Rahmen seiner Forschung beschäftigt der Professor sich unter anderem mit der Gesellschaftsgeschichte des Balkans sowie zuletzt mit globalhistorischen Bezügen Südosteuropas.

Brunnbauer: Nein, langfristig nicht. Die ungarische Wirtschaft ist hochgradig auf den Zufluss von Mitteln aus dem Ausland angewiesen. Auch ausländische Investoren werden zunehmend zurückhaltend, weil für einen Investor ist vielleicht das politische Image einer Regierung eines Landes nicht so wichtig, aber Rechtsstaatlichkeit schon. Und da hapert es in Ungarn eben massiv, so werden ausländische Unternehmen schikaniert.