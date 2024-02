Massenprotest in Ungarn: Wie kann Orban das überstehen?

Anlässlich des Papstbesuches im April letzten Jahres wurden in Ungarn 22 Verurteilte begnadigt. Darunter war ein Mann, der verurteilt worden war, weil er versucht hatte, die Zeugen in einem Pädophilen-Prozess von ihrer Aussage abzubringen. Dank der Intervention von Orban nahestehender Personen unterschrieben und dank der Unterschrift der damaligen Justizministerin Varga und der Staatspräsidentin Novak kam er vorzeitig frei.



In Ungarn muss über Begnadigungen nicht informiert werden. So kam es, dass erst 10 Monate später die Öffentlichkeit davon erfuhr, als eines der wenigen verbliebenen unabhängigen Nachrichten-Portale, "444.hu", es publizierte. Die Folge: Massenproteste, Rücktritt der Staatspräsidentin, Rückzug auch der damaligen Justizministerin.