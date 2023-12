Ist Orban ein "Sicherheitsrisiko" oder nur "streitlustig"?

Ungarn habe kein Problem mit Kritik, sagt der ungarische Botschafter in Deutschland, Péter Györkös, im ZDF-Interview. Im Gegenteil: "Wir sind streitlustig." Aber es müsse eine produktive Debatte geführt werden. Wer versuche, "uns in die Knie zu zwingen, der wird sicherlich scheitern", sagt er.

Der ungarische Botschafter in Deutschland, Péter Györkös, wehrt sich nach dem EU-Gipfel gegen Kritik aus Deutschland und fühlt sein Land missverstanden. Er warnt vor zu viel Druck. 17.12.2023 | 0:41 min

Wie umgehen mit Viktor Orban?

Der jüngste EU-Gipfel hat gezeigt, wie schwierig sich die Beschlussfassung in der Europäischen Union gestalten kann, wenn einer wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban mit am Tisch sitzt. Das gilt vor allem für einstimmige Beschlüsse.

Nachdem Ungarns Ministerpräsident Orban lange blockierte, ist der Weg für Beitrittsgespräche mit der Ukraine nun geebnet. 14.12.2023 | 1:46 min

Ungarns Botschafter weist Erpressungsvorwürfe zurück

Vor Beginn des Gipfels wurde bekannt, dass Ungarn eingefrorene EU-Gelder, die das Land aufgrund fehlender Rechtstaatlichkeit nicht bekommen hat, nun teilweise doch erhalten soll. Wollte man Orban dadurch zum Mitmachen bewegen? In jedem Fall befindet sich Europa in einem Dilemma.

Ungarn blockiert Ukraine-Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro. Ministerpräsident Orban fordert, dass die EU alle blockierten Mittel für Ungarn freigibt. 15.12.2023 | 1:26 min

Roth: Orban ist "Sicherheitsrisiko für Europa"

Roth fordert die EU auf, "jetzt auch zu einem neuen Umgang mit diesem Ministerpräsidenten" zu finden. Ähnlich sieht man das in der Union. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagt, dass vom EU-Gipfel "kein Zeichen europäischer Geschlossenheit" ausgegangen sei, was dem russischen Präsidenten Putin in die Hände spiele. "In Moskau knallen die Sektkorken", sagt er im ZDF.