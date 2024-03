Nato-Generalsekretär: Orban bremst bei Stoltenberg-Nachfolge

Die Frage drängt umso mehr, als Orban an diesem Freitag in die USA gereist ist. Nicht, um dort - wie es sich für einen Nato-Verbündeten gehören würde - den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden zu treffen. Orban besucht dessen mutmaßlichen Herausforderer Donald Trump in dessen Privatanwesen. Es wirkt, als würden sich hier zwei Nato-Kritiker verbünden.