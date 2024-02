Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte eine Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht grundsätzlich ausgeschlossen. "Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Konsens, Truppen zu entsenden", sagte Macron nach einem Treffen von rund 20 mit der Ukraine verbündeten Ländern am Montag. Aber er fügte an: "Nichts sollte ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was wir tun müssen, damit Russland nicht gewinnt."