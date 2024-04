Grüne Gentechnik: Wie die Landwirtschaft profitieren kann

Die Resistenz gegenüber abiotischen Faktoren, also Vorgängen, an denen Lebewesen nicht beteiligt sind, wie etwa Trockenheit, Hitze oder Salzkonzentration, spielen wiederum in der Vorbereitung auf den Klimawandel eine wichtige Rolle. Diese in die Kulturpflanze einzuführen, ist jedoch ein aufwändiger Prozess.