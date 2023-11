Wie Gentechnik der Landwirtschaft nutzen kann

Wissenschaftlern zufolge kann Gentechnik in der Landwirtschaft bei Getreide wie Weizen von Nutzen sein.

Die Veränderungen durch den Klimawandel stellen auch die Landwirtschaft absehbar vor große Probleme. Die EU-Kommission will deswegen nun bestimmte Gentechnik-Vorgaben lockern. 05.07.2023 | 3:02 min

Woher kommt die Angst vor Gentechnik?

Wenn es um grüne Gentechnik geht, zeigen nahezu alle Umfragen der vergangenen Jahre eine klare Tendenz: Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland lehnt den Einsatz von gentechnischen Methoden in der Landwirtschaft ab.

Für Matin Qaim, Agrarökonom und Direktor am Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn, ist klar, woher die Sorge kommt: Mitte der 90er-Jahre gab es Unsicherheit darüber, welche Effekte gentechnisch veränderte Pflanzen auf Gesundheit und Umwelt haben könnten. Und diese Unsicherheit habe sich seitdem festgesetzt.

Pflanzenzucht und Landwirtschaft sind nicht "natürlich"... aber warum? 27.03.2022 | 27:48 min

Was ist Crispr/Cas überhaupt?

Mit der Gen-Editierungstechnik Crispr/Cas lassen sich gezielte Stellen in der DNA editieren. So können bestimmte Gene beispielsweise ausgeschaltet werden.

Beispiel Gerste: Gerste ist gegen bestimmte Pilze resistent, was Weizen im Gegensatz dazu nicht ist. "Jetzt kann man sich anschauen, wie die Gen-Sequenz an einer bestimmten Stelle im Genom in der Gerste ist. Und kann das im Weizen nachbauen", erklärt Qaim.