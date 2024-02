Solaranlagen auf Acker und Co: Energie durch Synergie

Eine besondere Chance liegt in den "Integrierten PV-Anlagen". Dahinter verbirgt sich die Doppelnutzung von Flächen. Das heißt: Solarmodule auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, schwimmende PV-Anlagen auf Gewässern oder eingebaute Solarzellen in der Hülle von Gebäuden und Fahrzeugen. Zudem bieten auch versiegelte Parkflächen Platz für kleine Sonnenkraftwerke

Rund 465.000 Solarmodule stehen in Deutschlands größtem Solarpark bei Werneuchen. Das einstige Kohleland macht Tempo bei Erneuerbaren. Dafür müssen Äcker und Naherholungsgebiete weichen, und das sorgt für Konflikte. 27.05.2023 | 4:19 min

Agri-PV: Konkurrenten werden zu Verbündeten

Bei hohen Temperaturen droht Dürre. Was, wenn dann gerade der Urlaub ansteht? Wir zeigen Ihnen Tipps, wie Ihre Pflanzen auf dem Balkon und im Garten gut bei Hitze überleben. 26.06.2023 | 5:27 min

Floating-PV: Energiegewinnung auf Tagebauseen

Auf dem Alqueva-Stausee in Portugal schwimmt ein Kraftwerk aus 12.000 Solarzellen. Es ist die größte schwimmende Anlage in Europa. 01.06.2023 | 2:19 min

"Wir schätzen das technische Potential für alle künstlichen Gewässer in Deutschland in einer Studie aus dem Jahr 2021 auf 44 Gigawatt Peak", sagt Konstantin Ilgen vom ISE. "Das ist also das, was technisch möglich wäre."