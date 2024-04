Namibia: Grüner Wasserstoff für Deutschland und Europa

In der Bucht vor Lüderitz, 80 Kilometer südlich des Ortes, sollen schon in ein paar Jahren, geschützt vor den Wellen und Winden des Atlantiks, riesige Tankschiffe mit "grünem" Ammoniak beladen werden. Lüderitz und Namibia sollen so in Zukunft dazu beitragen, dass Deutschland und Europa ihre Klimaschutzziele erreichen und bis zur Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral werden. Für regenerative Energien herrschen in dem Land im südlichen Afrika die besten Voraussetzungen - Sonne und Wind gibt es im Überfluss.