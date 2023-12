Produktion von Impfstoff: Biontech eröffnet Werk in Ruanda

Das Pharmaunternehmen Biontech ist durch Corona-Impfstoffe weltbekannt geworden. Jetzt will es expandieren und investiert in Afrika. Ziel sind neue Impfstoffe gegen Malaria und Co.

Das Pharmaunternehmen Biontech ist durch Corona-Impfstoffe bekannt geworden. Jetzt expandiert es in Afrika. Ein Meilenstein, sagt Biontech Şahin. Aber es gebe noch viel Arbeit. 18.12.2023 | 3:51 min

Biontech weiht den ersten BioNTainer im ostafrikanischen Ruanda ein : So heißen die Produktionseinheiten des Mainzer Pharmaunternehmens, in denen zukünftig in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, mRNA-Impfstoffe produziert werden sollen. Der bisher einzige zugelassene mRNA-Impfstoff ist der COVID-19-Impfstoff . Es sollen jedoch weitere folgen.

Derzeit entwickele das Unternehmen Impfstoffe gegen Tuberkulose, HIV , Malaria und Mpox , bei denen es einen hohen medizinischen Bedarf gebe und die besonders für Afrika eine Rolle spielten, so Biontech.

Rund 100 Mitarbeiter in Ruanda geplant

Es ist die erste mRNA-Produktionsstätte Biontechs in Afrika. Uğur Şahin, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Biontech, spricht von einem "Meilenstein". Ziel sei es, mRNA-Impfstoffe "in Afrika für Afrika" herzustellen.

Durch die Corona-Pandemie hat die mRNA-Forschung einen enormen Schub bekommen. Wie diese Technologie funktioniert und angewendet wird. Ein Grafikvideo. 14.12.2023 | 1:11 min

Ruanda biete "eine hervorragende Infrastruktur", weshalb man sich für diesen Standort entschieden habe, so Şahin. Die Produktionsstätte soll durch afrikanisches Personal betrieben werden. Etwa 100 Mitarbeiter werden nach der Fertigstellung in Kigali beschäftigt. Die Ausbildung des Fachpersonals soll 2024 beginnen.

Impfstoffproduktion soll unabhängig sein

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie abhängig die Länder Afrikas von Impfstofflieferungen anderer Länder sind. Das soll sich mit der Produktionsstätte in Ruanda ändern:

Autonomie bedeutet, dass eben jedes Land für sich selber entscheiden kann, welche Impfstoffe wann produziert werden und in welcher Menge und zu welchem Preis. Uğur Şahin, Vorstandsvorsitzender BioNTech

Die Produktionsanlage in Kigali wurde bisher vollständig von Biontech finanziert; 150 Millionen US-Dollar will das Unternehmen bis zum Abschluss des Baus in die neue Produktionsstätte investieren. 2024 sollen alle Gebäude auf dem Gelände fertiggestellt sein, darunter ein Lager, Büros und Labore zur Qualitätskontrolle.

mRNA-Impfstoffe aus Afrika : Warum Biontech in Ruanda investiert Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie abhängig die Länder Afrikas von Impfstofflieferungen anderer Länder sind. Das soll sich mit einem neuen Werk von Biontech in Ruanda ändern. Thilko Gläßgen, Nairobi

Zulassung weitere Impfstoffe könnte dauern

Martin Friede leitet die Forschungsabteilung für Impfstoffe bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Produktionsanlage in Ruanda trage in seinen Augen dazu bei, dass der afrikanische Kontinent auf künftige Pandemien reagieren könne. Nun stelle sich die Frage, welche Produkte in der Anlage hergestellt werden sollen.

Es wird zwar intensiv an anderen mRNA-Produkten geforscht, aber es wird noch einige Jahre dauern, bis andere mRNA-Impfstoffe entwickelt, zugelassen, produziert und aus diesen Ländern exportiert werden können. Martin Friede, Weltgesundheitsorganisation

Sollten die anderen mRNA-Impfstoffkandidaten Biontechs, wie beispielsweise gegen Malaria, Zulassungen erhalten, könnte dies einen Beitrag für die Gesundheitsversorgung in den afrikanischen Ländern leisten.

Unser Klima wird heißer und teilweise feuchter. Das könnte auch den Lebensraum der Anopheles-Mücke vergrößern, die unter anderem Malaria übertragen kann. 25.04.2022 | 0:45 min

Ökosystem für Impfstoffe ist geplant

2022 infizierten sich laut der WHO 233 Millionen Menschen in Afrika mit Malaria. In dem Werk in Ruanda könnten im ersten Schritt jährlich 50 Millionen Vakzine produziert werden - im Kampf gegen Malaria braucht es aber weit mehr. Das Werk in Ruanda sei ein "Pionierprojekt", Biontech plane, weitere Produktionsstätten in Afrika zu errichten und ein mRNA-Impfstoffökosystem aufzubauen, so Uğur Şahin.

Das beinhalte nicht nur die Produktion, sondern auch die Regulation, die Zulassung und die Möglichkeit, die Impfstoffe auch auszuliefern. Darin sehe man aktuell noch Herausforderungen.