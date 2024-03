Perl: Wie sich eine Kommune an der Energiewende beteiligt

In Perl im Saarland setzt man auf Grünen Wasserstoff. Die Gemeinde will zum Lieferanten der Stahlindustrie werden - mithilfe einer grenzüberschreitenden ehemaligen Erdgasleitung.

Im saarländischen Ort Perl soll zukünftig Wasserstoff für die Transformation der Stahlindustrie hergestellt werden. Bisher ist der Ort für seinen Wein bekannt. 04.03.2024 | 1:35 min

Ralf Uhlenbruch steht auf einer Wiese mitten im Industriegebiet von Perl. Links von ihm die kommunale Kläranlage, rechts die Fabrik eines Futtermittelherstellers. Er zeigt mit dem Arm Richtung Mosel. Dort soll er hinkommen, der 70 Megawatt Elektrolyseur, der Perl zu einem Wasserstoff-Zentrum machen soll. 2026 soll die Produktion losgehen. 7.000 Tonnen pro Jahr.

Das ist eine Investition von rund 100 Millionen Euro. Ralf Uhlenbruch, Bürgermeister von Perl

Bürgermeister setzt auf Wasserstoff als Zukunftstechnologie

Uhlenbruch spricht von Arbeitsplätzen, Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen. Lokale Unternehmen könnten profitieren, neue Firmen sich ansiedeln. Eine Wasserstoff-Tankstelle für den kommunalen Nahverkehr könnte entstehen, Nahwärme zum Heizen.

Uhlenbruch ist seit 2015 der Bürgermeister von Perl. 9.000 Einwohner aus 60 Nationen. Seit 1998 ist die Bevölkerung um 40 Prozent gewachsen. Perl boomt, dank seiner Lage im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg.

Für "ZDF in Perl" sind Reporterin Claudia Oberst sowie Kameramann Sacha Seibert vier Wochen in der "grenzenlosen" Region an der Mosel präsent und suchen das Gespräch mit den Menschen vor Ort. 01.03.2024 | 5:34 min

"Als Kommune im Dreiländereck können wir uns durch den Wasserstoff an der Energiewende beteiligen", sagt Uhlenbruch. "Wir versuchen, grenzüberschreitend zu denken. Und hier haben wir eine gute Gelegenheit, sowohl Frankreich als auch Luxemburg mit einzubeziehen."

Erdgasleitung wird zu Wasserstoff-Pipeline

Perl liegt an einer bereits existierenden, 70 Kilometer langen Erdgasleitung die durch das Saarland und Lothringen verläuft. Weitere 30 Kilometer sollen neu als Wasserstoff-Leitung gebaut werden, um die Industriestandorte Dillingen, Völklingen und Saarbrücken mit der Hauptleitung zu verbinden.

Die Stahlindustrie im Saarland erhält 2,6 Milliarden Euro Staatshilfe für den "grünen Umbau". 29.01.2024 | 1:48 min

Durch dieses grenzüberschreitende Netz sollen ab 2030 mehr als 50.000 Tonnen Wasserstoff jährlich transportiert werden. Auf französischer Seite ist alles bereit.

"Wir wandeln ein ehemaliges Erdgasnetz in ein Wasserstoff-Netz um. Das ist weniger belastend für die Umwelt und kostengünstiger als ein Neubau. Dadurch wird das Projekt auch interessanter für unsere Kunden", sagt Ludovic Lecellier, Projektleier bei GRTgaz, dem französischen Netzbetreiber.