Fenster streifenfrei putzen: Fünf Tipps zum Frühjahrsputz

Im Frühjahr steht der obligatorische Frühjahrsputz an, bei dem meist auch die Fenster gereinigt werden. Mit welchen Mitteln gelingt ein streifenfreies und sauberes Ergebnis?

Tipp 1: Das richtige Tuch, um Fenster streifenfrei zu putzen

"Die meisten putzen mit Küchenpapier und jede Menge Glasreiniger", klagt Sabrina Telbiz. Ihr erster Tipp ist einer der wichtigsten: Mit einem Mikrofasertuch putzen. Die Mikrofaser fusselt nicht, sie löst den Schmutz und saugt Wasser schnell auf. Zwar eignet sich auch das alte Fensterleder gut zum Polieren, doch hat es einen Nachteil: "Fensterleder hat die gleiche Funktion wie ein Mikrofasertuch, es braucht aber länger, bis es Wasser aufsaugt. Mikrofaser schafft das dagegen in Sekunden", erklärt Telbiz.

Und was hält die Expertin vom Trocknen mit einem Abzieher?

Besonders, wer große Fensterfronten hat, vereinfache sich damit die Arbeit, sagt Telbiz. "Hier aber immer darauf achten, den Abzieher nach jedem Mal mit einem Tuch abzutrocknen." Beim Abzieher sollte man auch auf die Technik achten: Am besten immer gerade und langsam vorgehen, nicht in schnellen Schlangenlinien abziehen. Wasserreste in den Ecken können dann auch mit einem trockenen Mikrofasertuch getrocknet und poliert werden.