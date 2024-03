Erste Gentechnik-Banane: Lösung für bedrohte Sorte?

Resistenzgen gegen Pilzkrankheit

Schon seit einigen Jahren wurde der Anbau der QCAV-4 genannten Bananen in Feldversuchen getestet. In Australien wurde sie jetzt für den menschlichen Verzehr zugelassen. In Supermärkten erhältlich sind QCAV-4-Bananen dort aber noch nicht - und das wird wohl erstmal aus so bleiben.