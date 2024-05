Was Gärtner tun können: Angriff der Superschnecken

Wenn der Salat verschwindet und sich glitzernde Schleimbänder über die Beete ziehen, war wahrscheinlich sie am Werk: die Arion vulgaris, auch Spanische oder Große Wegschnecke genannt. Unfassbar viele seien es in diesem Jahr, heißt es in Hobbygärtner-Foren - ein Eindruck, den Experten bestätigen. "Ja, es ist schlimm dieses Jahr", bestätigte Michael Schrödl von der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM).

"Nach den Dürrejahren 2018 bis 2022, in denen die Populationen entsprechend eingebrochen sind, haben wir nun das zweite sehr feuchte Jahr in Folge", erklärte Markus Pfenninger vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt. Schon im letzten Jahr hätten sich die Populationen erholt und in diesem Jahr entsprechend von einem bereits hohen Niveau loslegen können.