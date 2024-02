Mittel gegen Schädlinge: Geht's auch ohne Gift im Garten?

Der Weltumwelttag (World Environment Day) findet jährlich am 5. Juni statt. Er soll an die Eröffnung der UNO-Konferenz zum Schutz der Umwelt am 1972 in Stockholm erinnern, vor allem aber das Bewusstsein und das Handeln zum Schutz der Umwelt fördern. 2023 steht er international unter dem Hashtag #BeatPlasticPollution und wird von der Elfenbeinküste und den Niederlanden ausgetragen. Das deutsche Motto ist diesmal: "Natur stärken - Klima schützen".