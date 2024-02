Tag des Baumes: Diese Bäume könnten überleben

Ein weiteres Extrem: Stürme mit zerstörerischer Kraft. Sind die Bäume erst einmal geschwächt, können sich Schädlinge und Krankheiten ausbreiten. Gegenmaßnahmen sind dringend gefordert. So laufen in vielen Bundesländern Versuche mit "neuen" Baumarten, die sich stressfrei an den Wandel anpassen.