Der Deutsche Wetterdienst legte zudem eine Statistik über die Niederschlagsereignisse der Jahre 2001 bis 2021 in den 15 bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands vor. So waren in diesem Zeitraum etwa in Berlin mehr als 50 Prozent der Bevölkerung vier bis fünf Mal von Dauerregen betroffen - von 19 Ereignissen, die in diesem Zeitraum in Berlin beobachtet wurden.