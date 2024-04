Invasive Arten in Deutschland: Wie man die Pflanzen bekämpft

Zum Schutz der Artenvielfalt hat die EU bereits 2014 die sogenannte Unionsliste erstellt. Die dort aufgeführten Pflanzenarten dürfen nicht vorsätzlich in die EU gebracht, gehalten, gezüchtet und in der Umwelt freigesetzt werden. Aktuell zählt die Liste 41 invasive Pflanzenarten. Darunter befinden sich beispielsweise der in deutschen Städten weit verbreitete Götterbaum und das an Ufern wuchernde Drüsige Springkraut, deren Bekämpfung schwierig ist.