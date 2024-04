Heuschnupfen bis Wespenallergie: Die Hyposensibilisierung

Pollenallergien sind eine häufige Form von Allergie, die saisonal auftritt und Symptome wie Niesen, laufende Nase, juckende Augen und Atembeschwerden verursacht. Die Hyposensibilisierung eignet sich hier nicht für jeden Allergieauslöser. Zugelassene Therapie-Allergene gibt es gegen Gräser-, Getreide- und Kräuterpollen, gegen Baumpollen wie Erle, Buche, Hasel oder Eiche sowie auch gegen Hausstaubmilben.



Die Therapie bei Pollenallergikern funktioniert ähnlich wie bei einer Insektengiftallergie. Der Betroffene erhält regelmäßig Injektionen, Tabletten oder Tropfen (sublinguale Behandlung), die kleine Mengen des allergieauslösenden Pollens enthalten. Auch hier wird das Immunsystem langsam desensibilisiert, also an das Allergen gewöhnt. Die Behandlung kann dazu beitragen, Symptome zu reduzieren und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich zu verbessern.



Eine Hyposensibilisierung gegen Insektengifte zeigt die besten Erfolge. Aber auch bei einer Allergie gegen Hausstaubmilben und saisonale Pollen gibt es gute Erfolgsquoten. Studien zufolge kann die Hyposensibilisierung Heuschnupfenbeschwerden bei einer Allergie gegen Gräserpollen um bis zu 85 Prozent verringern. In der Regel dauert es etwa drei Jahre, bis die Behandlung Wirkung zeigt.