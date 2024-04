Scharlach: Was man zu Symptomen und Behandlung wissen sollte

Der Verlauf der Erkrankung kann von milden Beschwerden bis hin zu lebensbedrohlichen Symptomen reichen und sogar tödlich enden. Die Streptokokkeninfektion kann zu Folgeerkrankungen wie Mittelohr-, Lungen- oder auch Hirnhautentzündungen führen. Auch das rheumatische Fieber kann auftreten und zu Entzündungen an den Gelenken und am Herz führen. In sehr seltenen Fällen kommt es zum sogenannten Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom (STSS), das bei rund 30 Prozent der Betroffenen tödlich verläuft.