Zitruspflanzen: Pflegetipps für Zitronenbaum und Co.

Hier hilft ein Blick auf das Wurzelwerk : gesunde Wurzeln sind hell bis cremefarben, braune Wurzeln sind stark geschädigt. Abgestorbene schwarze Wurzeln sollte man am besten entfernen. Für eine bessere Drainage kann etwas Sand oder Split in den Topf eingefüllt, das Bäumchen in Zitruspflanzenerde wieder eingetopft und sparsamer gegossen werden. Mit einem Feuchtigkeitsmesser kann eventuell der richtige Gießzeitpunkt bestimmt werden.