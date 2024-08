Wespenspinne breitet sich in Deutschland aus

Sie hängt wie ein Warnschild in den Wiesen: die Wespenspinne, benannt nach dem markant gemusterten Stechinsekt. Zunehmend erobert das wärmeliebende Insekt, ursprünglich vor allem ums Mittelmeer zu Hause, das nördliche Europa - Grund ist vermutlich der Klimawandel . Spinnenfreunde wie -phobiker dürften die Art deshalb immer häufiger zu Gesicht bekommen . Zeit also für etwas Aufklärung über dieses unverkennbare Wesen.

Ist die Wespenspinne für Menschen gefährlich?

Woran erkenne ich eine Wespenspinne?

Markant ist das gelb-schwarze Streifenmuster. Weil es zudem weiße Elemente enthält, heißt die Wespen- auch Zebraspinne. Beides passt: Einerseits bewirken die Streifen wie beim Zebra ein optisches Verschwimmen mit der Umgebung, also Tarnung. Andererseits sind sie ein Beispiel für die sogenannte Mimikry: Bestimmte Arten schützen sich, indem sie sich der Gestalt gefährlicher Tiere wie Wespen anpassen, um Feinde abzuschrecken. Bei der Wespenspinne tut das nur das Weibchen; das Männchen erscheint blass-braun.

Angefangen vom harmlosen Biss oder Stich mit leichtem Jucken und Rötungen bis hin zur schweren allergischen Reaktion ist im Hochsommer alles möglich. Doch was ist für wen in welcher Form gefährlich und wie verhält man sich gegenüber Insekten richtig?

Warum fressen sich Wespenspinnen gegenseitig?

Die Arachnologische Gesellschaft, eine Vereinigung von Spinnentier-Experten, fügt an: Womöglich verhindere der Kannibalismus auch, dass sich ein Männchen mit mehreren Weibchen paare und so die Genvielfalt verringere. Zwischen den Geschlechtern besteht übrigens ein gewaltiger Größenunterschied. Während es das Weibchen auf bis zu 25 Millimeter bringt und zu den größten heimischen Spinnenarten zählt, wird das Männchen nur um die fünf Millimeter lang.

Was ist das Besondere an den Netzen der Wespenspinne?

Dabei ziehen sie mit den Hinterbeinen tausende von Spinnfäden aus den Spinnwarzen und wickeln das Insekt wie in Klarsichtfolie ein.

Welchen Nutzen hat die Wespenspinne?

Wespenspinnen hielten Insekten deutlich in Schach, so die Arachnologische Gesellschaft. Eine Untersuchung bei Jena habe ergeben, dass allein diese Art pro Hektar Wiese rund 4,5 Millionen Kleintiere im Jahr vertilge - also um die 80 Kilogramm Frischmasse.