Nosferatu-Spinne weiter verbreitet als gedacht

Mithilfe eines bundesweiten Meldeportals sei festgestellt worden, dass die Spinne schon 2022 in fast ganz Deutschland verbreitet war, schreibt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Nur in Mecklenburg-Vorpommern war sie demnach noch eher selten.

Territorium mehr als doppelt so groß wie gedacht

Ihr Territorium sei mehr als 2,3 Mal so groß wie gedacht, berichten Alexander Wirth und Gaby Schulemann-Maier von Nabu-Naturgucker in der Fachzeitschrift "Frontiers in Arachnid Science". Schulemann-Maier wird in einer Nabu-Mitteilung zitiert: