Ammen-Dornfinger ist Spinne des Jahres 2023

Die neue Spinnengeneration bleibt in der Regel drei Wochen im Gespinst, bevor sie sich das erste Mal häutet. Dann zieht der Dornfinger-Nachwuchs los in die Welt. Während die Weibchen gegen Ende des Herbstes in der verlassenen Brutstätte sterben, überwintern ihre Kinder in kleinen Gespinsten nahe am Boden. Insgesamt lebt der Ammen-Dornfinger also maximal ein Jahr.