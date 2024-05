Papierfischchen bekämpfen: Warum Hausmittel nicht helfen

Das Papierfischchen ähnelt dem Silberfischchen in Sachen Aussehen stark, ist mit etwa 15 Millimetern Körperlänge aber etwas größer als sein Verwandter, der auf etwa 12 Millimeter kommt. Außerdem zeichnet sich das Papierfischchen häufig durch die eher braune und matte Färbung aus.Noch sicherer identifizieren kann man das Tierchen anhand seiner "Filamente". Diese drei antennenartigen Fortsätze befinden sich am Ende des Körpers und sind bei Papierfischchen deutlich länger als bei Silberfischchen. Sie können in etwa so lang werden wie der Insektenkörper selbst.