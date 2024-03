Kakteen haben andere Bedürfnisse als Balkonblumen

Eine gesunde Lebensweise verringert die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten. Pflanzen kommen aber aus unterschiedlichen Lebensbereichen und die Pflege muss sich an deren individuelle Bedürfnisse anpassen. Man muss ihre Ansprüche an den Boden, das Licht, den Wasserbedarf, die Nährstoffe und die Temperatur kennen.

Kakteen z.B. sind bei uns als Zimmerpflanzen beliebt. Gesunde Lebensweise heißt hier, sie bevorzugen ein humusarmes oder noch besser rein mineralisches Substrat. Sie mögen es im Sommer sehr hell und warm und benötigen mäßig Wasser und Dünger. Im Winter wollen sie es trocken und kühl. Stehen sie jedoch in handelsüblicher Blumenerde und werden sie zu stark gegossen, faulen sie leicht.

Äußere Faktoren für gesunde Pflanzen

Der Klimawandel und andere Faktoren wie Luftverschmutzung setzen der Pflanzengesundheit Grenzen. Und Arten aus anderen Klimaregionen kommen mit den hiesigen Bedingungen oft nicht klar. Hier sind Krankheiten oder Schädlinge vorprogrammiert. Durch internationalen Pflanzenhandel werden außerdem bei uns bisher unbekannte Krankheitserreger oder Schädlinge eingeschleppt, was zu großen Problemen führt. Hier helfen nur Importverbote.

Ein bekanntes Beispiel ist der Buchsbaumzünsler aus Ostasien, der sich seit den frühen 2000er Jahren in Deutschland ausbreitet und an Buchs große Schäden anrichtet. Eine giftfreie Gegenmaßnahme heißt, ihn durch ähnliche Pflanzen (z.B. Ilex crenata) zu ersetzen. Verzicht und Ausweichen auf Ersatz ist bei vielen Problemen oft die beste Möglichkeit.

