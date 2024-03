Aussaat ab wann? Gemüse und Blumen richtig vorziehen

Damit es im Frühling und Sommer schön blüht und grünt, kann jetzt mit der Aussaat begonnen werden. Gartenexperte Elmar Mai gibt Tipps, worauf Sie beim Aussäen von Gemüse und Blumen achten sollten. 22.02.2024 | 9:21 min

Es wird langsam wärmer und die Tage werden länger, aber noch ist es für viele Pflanzen im Garten und auf dem Balkon zu kalt. Wer trotzdem gärtnern möchte, der macht das jetzt am besten im Haus. Es ist höchste Zeit, um Gemüse und Blumen für das Outdoor-Leben vorzuziehen.

Tipp 1: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Von Mitte Januar bis Mitte März ist der ideale Zeitpunkt für das Vorziehen von Gemüse und Blumen . Wann genau die Saat in die Erde sollte, kann man schnell herausfinden.

Es ist nicht ratsam, die Samen aus Ungeduld früher in die Erde zu bringen. Müssen die Pflänzchen zu lange im Haus warten, wird irgendwann der Topf zu klein und draußen ist es noch zu kalt für sie.

Tipp 2: Die richtige Ausstattung

Wer Pflanzen vorziehen möchte, bekommt Anzuchthäuschen in jeder Größe und Preiskategorie. Je größer die Samen und Kerne sind, desto größer muss auch der Anzuchtbehälter sein.

Tipp 3: Was bei der Aussaat zu beachten ist

So kämen garantiert einige Samen zum Keimen, empfiehlt Gartenexperte Mai.

Sprießen im Anzuchthaus die ersten Blätter, können die Pflanzen in einen größeren Topf umgesetzt werden. Dabei sollte man darauf achten, dass die Wurzeln senkrecht in den neuen Topf gesetzt werden. So können sie einen größeren Wurzelballen bilden und werden kräftiger. Wenn sie deutlich gewachsen sind, dürfen sie auch mehr Sonne bekommen - ohne Gewächshausabdeckung.