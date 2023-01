Kakao "Kids Edition" im Check

Woher stammt der in ja! Kakao Drink enthaltene Kakao (die Kakaobohnen)



Der Rohkakao stammt überwiegend aus Westafrika sowie Peru



Werden die Kakaobohnen, die in ja! Kakao Drink eingesetzt werden, alkalisiert?



Ja, es findet eine Alkalisierung der Bohnen statt.



Wenn ja: Durch die Alkalisierung der Bohnen werden enthaltene gesundheitsförderliche Polyphenole zerstört. Warum wird alkalisiert?



Die Alkalisierung wird aus folgenden Gründen angewendet:



- Farbänderung in Richtung dunkleres, intensiveres Braun

- Geschmacksänderung in Richtung intensiveren Schokoladengeschmack

- Reduktion des Säuregehalts für einen abgerundeten Geschmack

- bessere Löslichkeit



Die Anbaubedingungen von Kakao sind seit langem immer wieder in der Kritik? Was tut Rewe um die Bedingungen zu verbessern?



Ein Großteil der weltweiten Rohkakaoproduktion stammt aus Westafrika und findet in erster Linie in kleinbäuerlichen Familienbetrieben statt.



In der Leitlinie für Kakaoerzeugnisse hat die REWE Group das Ziel formuliert, bis Ende 2015 sämtliche Rohkakaomengen für ihre Eigenmarken aus nachhaltigeren Erzeugerstrukturen zu beziehen – sichergestellt durch die Verwendung der Standards Fairtrade, Fairtrade Sourcing Programm und Rainforest Alliance.



In Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Fairtrade startete die REWE Group ein Projekt für existenzsichernde Einkommen im Kakaosektor: Die Fairtrade-Tafelschokoladen aus diesem Projekt wurden bei REWE und PENNY ab Mitte 2021 verkauft.



Als Gründungsmitglied der Multi-Stakeholder-Initiative Forum Nachhaltiger Kakao unterstützt die REWE Group seit 2012 zusammen mit anderen Unternehmen das Projekt PRO-PLANTEURS. Das in Kooperation mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführte Kakao-Projekt in der Republik Côte d’Ivoire verfolgt das Ziel, kakaoproduzierende Familienbetriebe und ihre Kooperativen zu professionalisieren. Insbesondere Frauen sollen die Möglichkeit erhalten, ihr eigenes Einkommen zu optimieren und eine bessere Nahrungsgrundlage für ihre Familien zu schaffen.



Weitere Informationen hier!