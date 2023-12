Pizzateig: Wie gut ist der Fertigteig aus dem Kühlregal?

Seit etwa Mitte des 18. Jahrhunderts ist ein Hefeteig-Fladen, der mit Olivenöl beträufelt und mit Tomatenscheiben, Oregano oder Basilikum belegt wurde, nachgewiesen. Populär wurde das Gericht, als die Tomate in Süditalien aufkam.Der Name - Pizza - ist vermutlich älter. Ähnliche Fladenbrote sind seit der Antike bereits in Süditalien und Griechenland verbreitet. Pizza musste schon immer bei sehr hoher Temperatur gebacken werden, deshalb haben die Menschen früher sie vorbereitet und roh dem örtlichen Bäcker gebracht. Daraus ist ein eigener Handwerkszweig, der des Pizzamachers - Pizzaiolo - entstanden.Die heute verbreitete Variante mit Tomatensauce und Käse als Basis stammt vermutlich aus Neapel. 2017 ist die neapolitanische Kunst des Pizzabäckers von der UNESCO in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden.