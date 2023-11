Mysterium der "dritten Niere": Fehlbildung im Harntrakt

Grundsätzlich können fast alle Organe durch Fehler in der vorgeburtlichen Entwicklung mehrfach angelegt sein: So gibt es zum Beispiel Frauen, bei denen die Gebärmutter doppelt vorhanden ist, Menschen mit zwei Lebern oder Därmen. "Die Bandbreite bei Organverdopplung ist sehr, sehr groß. Es gibt eigentlich alle Formen. Allerdings sind die relativ selten", so Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist.