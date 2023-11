Unfall im Eis: Wenn extreme Kälte zum Lebensretter wird

Wenn es zu einem Notfall kommt, bei dem jemand einen Kreislaufstillstand hat, kommt es aber unabhängig von der Ursache und den Behandlungsmöglichkeiten vor Ort darauf an, das Personen in der unmittelbaren Nähe sofort handeln. Denn die richtige Reaktion der Helfenden kann in solchen Fällen lebenswichtig sein . Medizinische Laien sollten daher mit den wichtigsten Regeln der ersten Hilfe vertraut sein.