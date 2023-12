Olivenöl knapp, teuer - und begehrt bei Dieben

Olivenöl: In Spanien hat sich der Preis innerhalb eines Jahres verdoppelt

Das grüne Gold wird immer teurer - weil es immer knapper wird: Olivenöl. Weltweit größter Produzent ist mit Abstand Spanien. Der Jahresertrag lag dort in den vergangenen Jahren im Schnitt bei rund 1,5 Millionen Tonnen, fast die Hälfte der weltweiten Produktion. In der Erntesaison 2022/23 schrumpfte er auf weniger als die Hälfte. Grund waren ungünstige Wetterbedingungen mit sehr wenig Regen. Dieses Jahr erwartet das Landwirtschaftsministerium nur eine leichte Erholung.

Die geringere Menge und gestiegene Produktionskosten haben Folgen: Der Preis des Extra Vergine stieg innerhalb eines Jahres von circa 400 auf über 800 Euro je 100 Kilogramm. Vor wenigen Jahren hatte der Preis für dieses hochwertigste Olivenöl in Spanien nur leicht über 200 Euro gelegen. Ähnlich war es in anderen wichtigen Produzenten-Ländern.

Hitzestress, Dürre, Schädlinge: Die Olivenernte im Mittelmeerraum ist eingebrochen. Das wirkt sich auf den Preis aus. 22.11.2023 | 4:42 min

Preis macht Olivenöl zum Ziel für Langfinger

Das treibt seltsame Blüten: Olivenöl ist plötzlich zum beliebten Diebesgut geworden. Allein in den Sommermonaten wurden aus Lagerhäusern und Ölmühlen im südspanischen Andalusien mehr als 80.000 Liter entwendet. Die Zeitung "El Mundo" schrieb jüngst, bei Produzenten gehe die Angst vor den "Piraten des flüssigen Goldes" um.

Auch in Griechenland kommt es zum vermehrten Oliven- und Ölklau, wie der kretische Ölproduzent Giorgos Papadakis sagt. "Die Diebstähle sind nicht so groß wie in Spanien."