Cassia- oder Ceylon-Zimt: Was ist der Unterschied?

In den Supermarkregalen hierzulande sind hauptsächlich zwei Zimtsorten verbreitet: Cassia-Zimt und Ceylon-Zimt, die in unterschiedlichen Mengen den natürlichen Aromastoff Cumarin enthalten. Cumarin mit seinem vanilleähnlichen Aroma ist ein Bestandteil des Zimts und in vielen Lebensmitteln - auch dort, wo man es nicht erwartet - enthalten, wie im Waldmeister, in Datteln oder in Tonkabohnen. Seit 1876 wird der Aromastoff auch synthetisch hergestellt. Die Sorte Cassia enthält mehr Cumarin als die Sorte Ceylon und bietet zudem ein intensiveres Aroma.