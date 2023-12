Mobilitätsbudget: Wie profitieren Mitarbeiter?

Immer mehr Firmen bieten Mitarbeitern ein Mobilitätsbudget. So fördern sie gezielt nachhaltige Mobilität. 04.12.2023 | 3:32 min

Mal fährt sie mit dem E-Scooter zum Termin, mal mit dem Mietwagen, mal mit der Straßenbahn: Ann-Sophie Braun-Scheeff ist flexibel unterwegs. Immer aber zahlt die Firma: "So kann ich mir je nach Situation und Bedarf aussuchen, was an dem Tag passt."