Die Zahl der in freier Wildbahn lebenden Tiger ist in mehreren Ländern gestiegen: In Indien leben laut einer neuen Auswertung früherer Erfassungsdaten 3.682 Tiger in freier Wildbahn, teilte die indische Regierung am Samstag mit. In Bhutan leben nach Angaben des Landes 131 Tiger in freier Wildbahn - 27 Prozent mehr als vor acht Jahren. Die Tiere sind weltweit stark gefährdet. Den Tiger-Populationen in Asien machen vor allem die Abholzung von Wäldern, Wilderei und das Eindringen von Menschen in ihren Lebensraum zu schaffen