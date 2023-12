Fondue mit Käse, Fleisch und Co. - so gelingt der Klassiker

Fondue ist bei den Deutschen in den verschiedensten Variationen eines der Lieblingsessen an Weihnachten oder Silvester. Was muss man beachten, damit auch die Qualität stimmt? 15.12.2023 | 4:53 min

In vielen Familien und Freundesgruppen wird an den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester traditionsgemäß Käse- oder Fleischfondue als Essen serviert.

Die Vorbereitung fängt mit der Wahl des richtigen Fondue-Sets an. Im Allgemeinen besteht ein Set aus einem Topf, Fonduegabeln und einem Rechaud. Für die Zubereitung von Fleischfondues sind Töpfe aus Gusseisen, Edelstahl oder emaillierten Metall empfehlenswert.

Kupfer ist besonders gut geeignet und Edelstahl, weil es schön leitet und die Hitze vom Öl drinbleibt. René Abgottspon, Inhaber einer Kochschule

Beim Käsefondue ist ein Caquelon aus Ton, Keramik oder Gusseisen gut geeignet. Diese Materialien speichern Wärme länger als andere Stoffe. Infolgedessen bleibt der Käse im Caquelon längere Zeit cremig. Darüber hinaus sind auch Fondue-Sets im Handel verfügbar, die sowohl für das Käse- als auch für das Fleischfondue verwendet werden können.

Fleischfondue vorbereiten

Generell ist das Fleischfondue sowohl mit Öl als auch mit Brühe zubereitbar. Bei der Auswahl des Öles ist darauf zu achten, dass dieses hohen Temperaturen standhält. Raps- oder Sonnenblumenöl sind hierfür am besten geeignet. Das Öl wird im Topf, der zur Sicherheit mit einem Spritzschutz ausgestattet ist, auf eine Temperatur zwischen 175 und 180 Grad erhitzt.

Wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat und für circa eine Minute gekocht hat, kann man die Brennpaste im Rechaud anzünden. Von der Nutzung von Brennspiritus rät Koch René Abgottspon dringend ab, da dieser flüssig und leicht entflammbar ist. Beim Umstellen des Topfes auf das Rechaud ist Vorsicht geboten, um Verbrennungen zu vermeiden.

Das Fleisch wird in mundgerechte Stücke geschnitten, nachdem Sehnen und Fett entfernt worden sind, und wird dann aufgespießt auf Fonduegabeln in das heiße Öl gegeben. Nach einer Minute sind die Fleischspieße in der Regel gar und können verzehrt werden.

Fondue mit Brühe Die Variante mit Brühe bietet im Gegensatz zum Öl den Vorteil, dass die Flüssigkeit nicht so hoch erhitzt werden muss. 90 bis 100 Grad reichen bei Brühe aus. Infolgedessen muss bei der Garzeit des Fleisches die niedrigere Temperatur berücksichtigt werden, sodass sich diese auf zwei Minuten erhöht. Ansonsten ist das Prozedere dasselbe wie bei Öl.

Welcher Käse eignet sich für Käsefondue?

Für Käsefondues gibt es bereits fertige Käsemischungen im Handel, aber man kann die Mischung auch auswählen. Wenn Sie sich dazu entscheiden, die Käsemischung selbst anzurühren, benötigen Sie zwei verschiedene Käsesorten, beispielsweise Greyerzer und Emmentaler.

Bei der Auswahl des Käses ist darauf zu achten, dass diese einen ähnlichen Schmelzpunkt aufweisen, sodass später eine einheitliche Konsistenz entsteht. Dazu braucht man noch Weißwein und Kirschwasser.

Käsefondue ohne Alkohol

Für die alkoholfreie Variante ersetzen Sie den Weißwein durch Fruchtsaft, beispielsweise einen Apfelsaft , und verzichten auf das Kirschwasser.

Rezept für Käsefondue

Zuerst wird der Boden des Topfes mit einer aufgeschnittenen Knoblauchzehe eingerieben. Danach fügen sie den trockenen Weißwein hinzu und erhitzen die Flüssigkeit auf dem Herd. Dann wird der geriebene Käse in die Flüssigkeit gegeben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren erwärmt, bis eine cremige Masse entsteht. Zum Rühren eignet sich am besten ein Holzlöffel, da dieser den Boden des Caquelon nicht zerkratzt.

Wenn die Konsistenz der Käsemasse nicht zufriedenstellend ist, kann mit etwas Speise- oder Maisstärke nachgeholfen werden. Diese wird in die Masse eingerührt. Das Käsefondue kann nach Belieben mit weißem Pfeffer, etwas Zitronensaft, Muskat und einem Schuss Kirschwasser verfeinert werden.

Dann wird der Caquelon auf das Rechaud gestellt, die kleingeschnittenen Brotwürfel auf die Fonduegabel aufgespießt und in die Käsemasse eingetaucht. Zum Käsefondue passt ein Brot mit einer dicken Kruste. Auch jetzt sollte die Käsemasse hin und wieder umgerührt werden, damit diese flüssig bleibt und der Käse nicht verkrustet.