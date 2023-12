Brauchen wir generelles Böllerverbot? FDP versus Grüne

Grünen-Politiker Dahmen unterstrich seine Forderung nach Gesetzesänderungen auf Bundesebene: "Alle, die in den Kommunen Verantwortung tragen, sagen, dass die Regeln in der Sprengstoffverordnung im Moment nicht ausreichen, um wirklich gerichtsfest Verbotszonen durchzusetzen." Dahmen will den Kommunen die Möglichkeit geben, nicht nur "in ganz seltenen Ausnahmefällen" zu handeln, sondern "wenn man erwartbar jedes Jahr wieder ein totales Chaos dort erlebt, und Menschen eben Böller so exzessiv nutzen".