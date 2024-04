Pickel: Ursachen, Hausmittel und richtiges Ausdrücken

FAQ

Was hilft gegen Pickel? : Häufige Fragen zu unreiner Haut

von Julia Zipfel 22.04.2024 | 06:25 |

Auch im Erwachsenenalter zeigen sich immer wieder lästige Pickel. Oft an Nase oder Kinn und in unpassenden Momenten. Warum das so ist und was man dagegen tun kann.