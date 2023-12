Sehnenriss in der Schulter: OP ja oder nein?

Der Name Rotatorenmanschette resultiert aus ihrer Funktion. Denn diese Gruppe von vier Sehnenmuskeln (Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis und Teres minor) sorgt für die Innen- und Außenrotation des Schultergelenks. Sie umschließen es fest wie eine Manschette. Jede Bewegung und Kraftübertragung des Oberarms wird über die Rotatorenmanschette gesteuert. Dabei muss sie den Oberarmkopf in der Schulterpfanne halten und zudem die Bewegung des Arms und der Schulter in drei Richtungsebenen ermöglichen.



"Die Schulter ist im Gegensatz zu anderen Gelenken im Grunde nur durch ihre Muskeln geführt und stabilisiert. Sie wäre ohne ihre Muskeln komplett instabil und würde auseinanderfallen", sagt Dr. Andreas Klonz, Unfallchirurge an der ATOS-Klinik in Heidelberg.