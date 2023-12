Schleimbeutelentzündung an Knie und Co: Was helfen kann

Der Schleimbeutel am Ellenbogen ist besonders anfällig für eine Schleimbeutelentzündung (Bursitis). Meist beginnt sie durch einen lokalen mechanischen Reiz. 12.12.2023 | 5:19 min

Was Schleimbeutel sind

Im Körper gibt es rund 150 Schleimbeutel. Sie polstern mechanisch besonders beanspruchte Körperregionen ab, die viel Reibung und Druck ausgesetzt sind: etwa am Ellenbogen, am Knie, an der Hüfte oder im Schulterbereich. Diese körpereigenen Polster ermöglichen so ein reibungsloses Gleiten im Bereich der Gelenke.