Asthma-Therapie: Wie Biologika Betroffenen helfen können

Biologika greifen an bestimmten Stellen in den biochemischen Mechanismus der Erkrankung ein. Zum Beispiel an der asthmatischen Entzündungsreaktion, an der verschiedene Zellen beteiligt sind. Diese kommunizieren über Botenstoffe miteinander. Biologika können einzelne dieser Botenstoffe gezielt neutralisieren. Im Gegensatz dazu wirken Kortisontabletten viel unspezifischer, weil sie das gesamte Immunsystem herunter regulieren.