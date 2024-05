Wie Lauterbach das Hausarztproblem lösen will

In vielen Regionen sind Hausärzte Mangelware. Die Bundesregierung will das ändern.

In Hausarztpraxen herrscht seit Jahren der Mangel. Die von den Krankenkassen zugewiesenen Budgets reichen oft nicht. Die Folge: Entweder bekommen gesetzlich Versicherte keinen Termin mehr. Oder die Mediziner arbeiten nahezu umsonst. Der Hausarzt-Beruf wurde immer unattraktiver. Das will die Bundesregierung nun ändern.

Lauterbach befürchtet "medizinische Banlieues"

Derzeit seien deutschlandweit 5.000 Hausarztpraxen nicht besetzt. Handele man jetzt nicht, seien "medizinische Banlieues“ zu befürchten, die es zum Teil in den ländlichen Gebieten schon gebe. Das Gesetz wirke dort, wo es jetzt schon Unterversorgung gebe und mache den Hausarztberuf attraktiver.

Was den Hausarztberuf attraktiver machen soll

Die Hausärzte in Deutschland sollen nach dem Willen der Regierung bessere Arbeitsbedingungen bekommen. "Die Zukunftssicherung der hausärztlichen Versorgung wird damit alleine noch nicht gelingen", so Markus Beier (Bundesvorsitzender Hausärzteverband).

Dreistelliger Millionenbetrag nötig

Allein für die Aufhebung der Hausarztbudgets müssen nach Schätzung des Bundesgesundheitsministeriums die Kassen einen "unteren dreistelligen Millionenbetrag" zusätzlich ausgeben. Minister Lauterbach wollte sich am Mittwoch auf eine Zahl nicht festlegen: "Die Kosten sind schwer abzuschätzen."

Für die quartalsübergreifende Versorgungspauschale sind keine Mehrkosten vorgesehen. Im Gegenteil: Die Patienten würden damit ihre Ärzte weniger sehen. Das hält Lauterbach auch für richtig. In Deutschland gebe es pro Jahr eine Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte. Das sei Spitze in Europa. "Viele sind schlicht nicht nötig", so Lauterbach.