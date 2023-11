Projekt in Frankreich: Mit Solidarität gegen den Ärztemangel

Ihren Traum vom Landleben geben viele auf. Arbeitsplätze und ärztliches Personal sind rar, Busse und Züge selten, kulturell ist wenig los. Doch so mancher Ort findet sich nicht damit ab. 25.11.2023 | 29:45 min

Als der junge Allgemeinarzt Martial Jardel 2021 als Vertretungsarzt in mehreren ländlichen Regionen Frankreichs Dienst tut, wird ihm schnell das Ausmaß des Mangels in der medizinischen Versorgung bewusst. So kann das nicht bleiben, beschließt der 32-Jährige und kommt auf eine Idee. Diese wird - trotz aller Widerstände - Realität.

Gesundheitszentrum als Pilotprojekt

Martial Jardel nennt sein Projekt "Médecins Solidaires" - solidarische Ärzte. In Ajain, einem Örtchen mit einer Bevölkerung von gerade einmal 1.000 Menschen mitten in der französischen Provinz, startet er vor einem Jahr sein Pilotprojekt: ein Gesundheitszentrum mit rund 50 Ärzten und Ärztinnen.

In Ajain hatten sie zwei Jahre lang vergeblich gesucht. Niemand wollte die Praxis ihres Arztes übernehmen, als dieser in Rente ging. Bis zur nächsten mussten die Einwohnerinnen und Einwohner eine zweistündige Autofahrt in Kauf nehmen. Bis die solidarischen Ärztinnen und Ärzte kamen.

Freiwillige aus ganz Frankreich melden sich

Seine Idee weckt bei vielen Freiwilligen ihren Sinn für Solidarität: 300 haben sich inzwischen gemeldet. Sie kommen aus ganz Frankreich - Ärzte und Ärztinnen, die keine eigene Praxis haben, sich für eine Woche unbezahlten Urlaub nehmen, sich in ihrem Heimatort vertreten lassen oder bereits in Rente sind.

Ärzte und Ärztinnen aus ganz Frankreich sind gekommen, um in der Landarztpraxis in Ajain eine Woche zu arbeiten.

Kostenlose Unterkunft und Zeit für Patienten

Ein weiterer Pluspunkt: Sie können sich für jeden Patienten und jede Patientin 40 Minuten Zeit nehmen - ein Luxus, den die wenigsten in ihrem Alltag noch haben. Die Médecins Solidaires erhalten finanzielle Unterstützung vom Département sowie von der Regierung in Paris. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung.

"Wenn zehn Prozent aller Ärzte in Frankreich beim Projekt mitmachen, also 7.000, dann könnten wir 150 Gesundheitszentren im ganzen Land eröffnen", kalkuliert Martial Jardel.

Landleben blüht dank der Ärzte auf

Der Visionär läuft offene Türen ein. Die Pilotpraxis in Ajain lief so gut an, dass nur acht Monate später das zweite Ärztezentrum in 40 Kilometern Entfernung eröffnet werden konnte. Mittlerweile fanden dank der solidarischen Ärzte bereits mehr als 7.000 Patientenkonsultationen in den beiden Praxen statt.