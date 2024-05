Mineralwasser im Öko-Test: Diese Ergebnisse überzeugen

Stoffe wie Bor, Nickel und Uran kommen zwar in der Natur vor, können jedoch in bestimmten Mengen schädliche Effekte haben. Pestizide hingegen gelangen durch den Menschen in den Boden und ihre Abbauprodukte können ebenfalls in die Flaschen gelangen. Wie viel davon erlaubt ist, regelt in Deutschland die Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser, die sogenannte Mineral- und Tafelwasserverordnung.